Paysandu viaja para Londrina após réveillon e meia comenta: 'Vai ter mais tempo de recuperação'

Com um jogo importante contra o Londrina marcado para segunda-feira (4), o Paysandu decidiu viajar com três dias de antecedência para o Paraná. A equipe bicolor viaja na sexta-feira (1º) à tarde e treina sábado e domingo em Londrina (PR). A preocupação em ter o time concentrado antecipadamente Londrina ocorre justamente para conseguir superar o adversário na casa dele. O Londrina é o melhor mandante da competição, com 86,6% de aproveitamento, e está invicto no Estádio do Café, com oito vitórias e dois empates.

O meia Juninho falou sobre a programação do time bicolor para o jogo que fecha a quarta rodada do quadrangular final da Série C.

“É muito importante a gente estar fazendo uma logística dessa. Vai ter mais tempo de recuperação depois da viagem e vai estar treinando na cidade que vai jogar. Até mesmo para a gente estar no local focando no que precisa ser feito. E o grupo está sempre preparado. Tanto nos jogos em casa quanto nos jogos fora. Vamos preparados para esse jogo que é de extrema importância para a gente”, comentou.

Juninho explica como o Paysandu pode conseguir quebrar a invencibilidade do Londrina no Estádio do Café e trazer para Belém os três pontos que podem colocar o time mais perto do acesso para a Série B.

“É continuar fazendo a nossa parte. Continuar focado. E vamos lá com os pés no chão. Sabendo da importância do jogo. Vamos focados em busca da vitória. Porque os três pontos são muito importantes”, afirmou.

A partida entre Londrina e Paysandu será às 20 horas de segunda-feira (4) com transmissão lance a lance em OLiberal.com.