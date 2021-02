Paysandu viaja para Barcarena, local do restante da pré-temporada; confira a lista da delegação

FUTEBOL

Sampaio Corrêa anuncia contratação de atacante ex-Paysandu para temporada de 2021

Jefunho jogou a Série C de 2020 no Paysandu. Ele soma ainda passagens por ABC, Operário-PR e Potiguar-RN. O Sampaio estreia na Copa do Nordeste no dia 28 de fevereiro, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h