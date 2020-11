Paysandu vendeu mais de 2 mil ingressos virtuais para o jogo contra o Botafogo-PB

A diretoria do Paysandu colocou à venda 35 mil ingressos simbólicos no valor de R$10, para o jogo contra o Botafogo-PB, marcado para essa sexta-feira (27), às 20h, no Mangueirão. O Paysandu vive uma crise financeira e tenta honrar seus pagamentos. Na manhã desta quarta (25), o perfil oficial do clube no Twitter infirmou que já foram vendidos 2.325 bilhetes.

Quando não dá pra apoiar de pertinho, a Fiel colabora de longe. E sexta-feira não vai ser diferente! Casa cheia de payxão! Bora, Fiel! 💥



COMPRE AQUI! ➡️ https://t.co/ZfcZbybGTO#35MilNoMangueirão #EmBuscadoAcesso pic.twitter.com/yIoTPxrOWs — Paysandu Sport Club (@Paysandu) November 25, 2020

Jogadores e o técnico João Brigatti gravaram um vídeo pedindo o apoio da torcida alviceleste nesta reta final de Brasileirão, já que o clube é sério candidato à classificação para a o quadrangular final da Série C. Atualmente o Papão é o quarto colocado com 25 pontos. O torcedor que quiser adquirir seu ingresso pode comprar aqui .

Collaço avalia crescimento do Paysandu na reta final da Serie C