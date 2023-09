Paysandu vende, em poucas horas, mais de 15 mil ingressos para partida contra o Amazonas

Ao que tudo indica, o Mangueirão vai lotar de novo com a torcida bicolor no reencontro entre Paysandu e Amazonas-AM, pelo quadrangular da Série C. A venda dos ingressos iniciou na manhã desta terça-feira (19), e em poucas horas o clube anunciou que já foram vendidos mais de 15 mil ingressos para a partida.



VEJA MAIS

O clube desafiou a fiel a bater o recorde da última partida, contra o Botafogo-PB, quando o público pagante foi de mais de 44 mil pessoas, e o público presente chegou próximo de 50 mil.

Parte da renda dos ingressos do jogo contra o Amazonas será destinada para obras no Centro de Treinamento do Paysandu, localizado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Os valores dos bilhetes variam, com o setor da arquibancada lado A custando R$50, e lado B R$60. No setor das cadeiras, o lado A está custando R$100, e o lado B R$120. Os ingressos podem ser adquiridos em todas as Lojas Lobo e pelo site.

A partida contra o Amazonas só será realizada no dia 1 de outubro, pela quinta rodada do quadrangular. Antes, a equipe bicolor reencontra o Botafogo-PB, em João Pessoa (PB), no próximo sábado (23).