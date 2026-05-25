Paysandu vence o Floresta e volta à liderança da Série C

O Paysandu retomou a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o Floresta na noite desta segunda-feira, 28, no Estádio Banpará Curuzu. Pela oitava rodada do campeonato, os bicolores contaram com gols de Caio Mello e Thalysson, ambos no primeiro tempo, para construir o placar de 2 a 0. No final do jogo, o Floresta diminuiu o placar com Daniel Troiano.

O resultado colocou o Papão com 17 pontos e de volta à ponta da tabela de classificação. O Brusque tem a mesma pontuação, mas os bicolores superam os catarinenses nos critérios de desempate. O Floresta saiu do G8, agora ficando em nono com 12 pontos.

Agora, o Paysandu foca na final da Copa Norte. Na próxima quinta-feira, 28, os bicolores vão até Manaus encarar o Nacional no Estádio Carlos Zamith.

Caio Mello fez mais uma grande partida com a camisa do Paysandu. (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Na ida, em Belém, vitória por 1 a 0, o que dá ao Papão a vantagem de empatar para ser bicampeão do torneio e ir em busca do hexa da Copa Verde. A partida será às 20h (horário de Brasília).

Pela Série C, os bicolores voltam a jogar somente no domingo, 31. Em Florianópolis, o Paysandu vai encarar o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli às 20h30.

Chuva (d)e gols

Muito modificado, o Paysandu teve uma cara nova na partida contra o Floresta nesta segunda-feira, 25. O técnico Júnior Rocha optou por deixar jogadores como Edílson, Castro e Ítalo no banco de reservas e usou Matheus Capixaba, Juninho e Lucas Cardoso no time titular.

As mudanças surtiram efeito de imediato. Debaixo de muita chuva, o placar foi aberto aos seis minutos com Caio Mello. Com volume de jogo, o Paysandu fez uma ronda na área cearense e a bola sobrou para o camisa 8. Com um toque desprentecioso, ele colocou a bola no cantinho, sem chances para o goleiro Dheimison.

O gol não mudou a cara do jogo muito em virtude da chuva. Com alto volume de água, o gramado do Estádio Banpará Curuzu começou a dar sinais de que seria um ponto negativo para o jogo entre Paysandu e Floresta.

As duas equipes tentavam de alguma forma chegar ao campo adversário para criar as situações de gol. Mas acabaram sendo impedidos pelo gramado pesado por conta da chuva.

Porém, quando ela foi embora, aos 30 minutos, o Paysandu voltou a ser letal. Minutos depois, Juninho recebeu dentro da área, fez o pivô e arrumou para Thayllon. Da entrada da área, ele acertou um belo chute cruzado no canto, marcando o segundo gol bicolor na partida.

Bem lá e cá

Os 45 minutos finais do jogo foram de pura trocação entre Paysandu e Floresta. Precisando do resultado para seguir perto dos líderes e mais fixo no G8, a equipe cearense apostou em mudanças no meio e ataque na volta do intervalo.

Já o Paysandu "sentou" na vantagem construída e começou a pensar na final de quinta-feira, 28, na Copa Norte. Para isso, Júnior Rocha deixou Marcinho e Pedro Henrique no banco na volta do intervalo.

Marcinho recebeu um cartão amarelo e está fora do jogo com o Figueirense no domingo, 31, em, Floripa. (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Quem chegou primeiro foi o Floresta. Aliás, a equipe cearense abusou na bola alta na área do Paysandu. Na primeira, Gabriel Mesquita defendeu e na sobra Jeam mandou de cabeça para fora. Depois, Jeam de novo mandou para fora. De longa distância, Danrley tentou e Gabriel fez nova defesa.

O Papão respondeu em duas chegadas. Primeiro, Lucas Cardoso chamou o zagueiro para dançar e bateu no canto. Dheimison colocou a bola para escanteio. Na sobra da bola parada, Caio Mello arriscou de longe e assustou os cearenses.

Emoção até o final

Os 15 minutos finais estavam sendo de pouca inspiração de ambos os lados. Tanto Papão quanto Floresta apostaram nas trocas de jogadores na tentativa do "algo diferente" em campo.

A principal chance do Paysandu saiu justamente dos pés de um jogador que saiu do banco de reservas. Kauã Hinkel recebeu em profundidade e saiu de cara com Dheimison. Na batida, o goleiro do Floresta fez grande defesa. Na sobra, Juninho ainda tentou de bicicleta e o goleiro voltou a fazer boa defesa. Tudo isso aos 38 minutos.

Até que no minuto seguinte, o Floresta colocou uma emoção a mais na noite bicolor. Daniel Troiano fez boa individual pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro Gabriel Mesquita não conseguiu evitar e o placar foi diminuído.

No finalzinho do jogo, o goleiro Gabriel Mesquita ainda salvou o Paysandu em uma bola quase em cima da linha. E ficou nisso: Paysandu 2-1 Floresta.

Ficha técnica

Paysandu 2 x 1 Floresta-CE

Data: 25.05.2026

Hora: 20h

Local: Estádio Banpará Curuzu

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

Cartão amarelo: Pedro Henrique, Luciano Taboca, Marcinho e Enrico (Paysandu) | Matheus Martins, Eliandro, João Victor, Nonato e Caíque (Floresta)

Gols: Caio Mello (6' 1ºT) e Thayllon (35' 1ºT) | Daniel Troiano (39' 2ºT)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Matheus Capixaba (Edílson); Iarley, Bruno Bispo e Luciano Taboca; Pedro Henrique (Enrico), Caio Mello (Brian) e Marcinho (Kauã Hinkel); Thayllon (Matheus Vargas), Juninho e Lucas Cardoso. Téc. Júnior Rocha.

Floresta: Dheimison; Afonso, Islam e João Victor; Garraty (Matheusinho), Jhony Douglas, Eliandro (Daniel Troiano), Danrley (Buga) e Caíque; Matheus Martins (Nonato) e Jeam (João Celeri). Téc. Leston Júnior.