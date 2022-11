Paysandu termina temporada com aproveitamento de 43% em partidas longe de Belém

Na noite deste sábado (15) o Paysandu conquistou o título da Copa Verde e fez seu último jogo fora de casa na temporada de 2022. Apesar da conquista do tricampeonato ter ocorrido longe de Belém, o Papão acumulou neste ano números negativos fora de casa.

Na temporada 2022, o Paysandu disputou 23 jogos longe de Belém. Neste período, o Papão conquistou oito vitórias, seis empates e saiu de campo derrotado em nove oportunidades. Veja os números abaixo:

Paysandu jogando na Curuzu em 2022

23 jogos disputados

8 vitórias

6 empates

9 derrotas

Aproveitamento: 43%

Nos confrontos disputados fora da capital do Pará, o Paysandu enfrentou adversários por três competições: Campeonato Paraense, Série C do Brasileirão e Copa Verde. Entre os torneios, o Parazão foi aquele que o Bicola teve melhor aproveitamento: 66%. Os rendimentos na Copa Verde e na Série C foram de 33%.

Próximo compromisso

O Paysandu, agora, volta a campo só na próxima temporada. A primeira partida do Bicola está marcada para o dia 21 de janeiro, contra o Bragantino, em casa, na rodada inaugural do Parazão 2023.