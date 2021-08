Paysandu terá pelo menos cinco desfalques para a partida pela Série C

O Paysandu terá pelo menos cinco desfalques para a partida contra o Botafogo-PB pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A assessoria do clube divulgou, neste sábado (7), a lista de relacionados para a partida. Os bicolores, inclusive, já realizaram o último treino no nordeste antes do jogo deste domingo (8).

O lateral-esquerdo Jefferson é o primeiro desfalque, pois segue em tratamento de lesão no joelho esquerdo. Também lesionado, o meia João Paulo está de fora. Ele ainda se recupera de uma lesão na coxa.

Já o atacante Danrlei terá de cumprir o protocolo médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador testou positivo para a covid-19 no exame que antecedeu a partida conta o Tombense-MG. O clube realizou a contraprova, que deu resultado negativo. Apesar disso, o jogador precisa ficar afastado, devido ao protocolo.

Os últimos dois desfalques estão no meio de campo. Os volantes Bruno Paulista e Ratinho estão suspensos.

Os relacionados para o jogo são: Alisson, Bruno Paulo, Denilson, Diego Matos, Elias Curzel, Jhonnatan, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marino, Marlon, Paulinho, Paulo Roberto, Perema, Rafael Grampola, Rildo, Ruy, Thiago Santos e Victor Souza.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam a partir das 18h, no estádio Almeidão, na Paraíba. A partida terá acompanhamento lance a lance do OLiberal.com