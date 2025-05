Paysandu tem retornos e novidades na escalação contra o Novorizontino; veja

Paysandu e Novorizontino se enfrentam neste domingo (25), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão entra em campo pressionado, ainda sem vitórias na competição, ocupando a vice-lanterna, com quatro pontos em oito jogos.

Além de tentar quebrar o jejum, o time paraense também busca superar um tabu: nunca venceu o Novorizontino na história. Para o duelo, o técnico Luizinho Lopes foi obrigado a improvisar mais uma vez por conta das várias lesões no elenco.

A principal novidade na escalação é a entrada de PK, atuando como uma espécie de terceiro zagueiro ao lado do uruguaio Yeferson Quintana, que retorna após se recuperar de lesão, e de Maurício Antônio. Dudu Vieira também volta ao time, escalado como volante após período no departamento médico.

No ataque, Rossi reassume a titularidade após ser poupado contra o Bahia pela Copa do Brasil. Borasi ganha oportunidade na vaga de Benítez, enquanto Nicolas segue como referência no ataque.

A bola rola daqui a pouco!