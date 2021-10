Paysandu tem menos de 5% de chance de acesso à Série B, aponta site especializado

Após a goleada sofrida para o Ituano pela quarta rodada do quadrangular de acesso da Série C, as chances do Paysandu se classificar para a Segundona do ano que vem diminuíram bastante. Pelo menos é o que afirma o site Chance de Gol, especializado em estatística.

Segundo o portal, o Papão tem apenas 4,9% de chance de conseguir o acesso à Série B do ano que vem. A equipe paraense é a lanterna do Grupo C, com dois pontos conquistados em quatro partidas.

Para subir à Segundona, o Papão precisa realizar uma campanha com 100% de aproveitamento e torcer por uma combinação de resultados. Tanto Botafogo-PB, quanto Criciúma não podem mais vencer nenhum jogo no quadrangular.

A próxima partida do Paysandu pela Série C será contra o Botafogo-PB no domingo (31), fora de casa, às 18h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.