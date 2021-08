Paysandu tem mais de 70% de chances de classificação para o quadrangular de acesso

Com uma campanha de variações, em 12 jogos, o Paysandu venceu cinco, empatou quatro e perdeu três. Depois da vitória por 2 a 0 em cima do Jacuipense (BA), o Papão saiu do sexto lugar e subiu para a segunda colocação do grupo A, com 19 pontos. Assim, de acordo com o site Chance de Gol, a possibilidade do time bicolor se classificar para o quadrangular de acesso é de 72.8 %.

Mesmo com o segundo lugar, o Paysandu ainda não pode relaxar, faltando seis jogos para o final da primeira fase, o grupo A está mais embolado do que o segundo. Apenas o líder, o Botafogo (PB), está com 20 pontos, e na segunda chave, todos os times que estão no G4 já ultrapassaram a marca.

Segundo o site, com 27 pontos, as chances de classificação ficam em 70%. Assim, antes da partida contra o Jacuipense (BA), o técnico Roberto Fonseca estipulou uma meta de pontos para os próximos jogos.

"Temos mais (três) jogos dentro de casa e temos que fazer a nossa decisão, nos impor e buscar pontos fora também, como era a nossa intenção. Estávamos numa condição muito boa e não podemos repetir que aconteça uma virada, desatenção de organização individual, para que possamos sempre trazer resultados positivos em busca da classificação, que está muito difícil para todas as equipes", declarou o técnico.

Apesar da preocupação com a classificação, o Paysandu pode ficar tranquilo que as chances de rebaixamento são de 0.03 %.

