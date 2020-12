Paysandu se solidariza com a população de Cametá, após assalto a banco na cidade

Após a população da cidade de Cametá (PA) ter vivido uma noite de pânico, com bandidos realizando assalto a um banco e fazendo vários moradores de reféns, o Paysandu se solidarizou com o povo da cidade através de postagem em perfil oficial no Twitter.

Estamos todos consternados com os fatos que aterrorizaram a madrugada em Cametá. Nos solidarizamos com a população local e acreditamos que a violência não vencerá!#SOSCametá #ForçaCametá — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 2, 2020

“Estamos consternados com os fatos que aterrorizaram a madrugada em Cametá. Nos solidarizamos com a população local e acreditamos que a violência não vencerá”.