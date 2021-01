Paysandu: renovação de contratos deve ser inferior a 20% do atual elenco

O Paysandu fará uma renovação considerável do seu elenco para a temporada 2021. A reportagem apurou que apenas três jogadores tendem a permanecer - um deles negocia sequência contratual e dois já assinaram novo vínculo. Os demais não continuarão por uma questão financeira e também técnica - poucos aprovaram, sobretudo, considerando a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, em que a equipe foi eliminada no quadrangular.

Atletas como Andre Gandhi e Gabriel Leite (goleiros), Serginho, Alex Maranhão, Luiz Felipe (meias), além de Elielton e Jefinho (atacantes) não estão no plano para a sequência do ano. Há indefinições com relação a Wesley Matos e Carlão (zagueiros), Uilliam Barros (atacante) - se toparem redução salarial, podem até continuar, no entanto, a negociação é difícil. O presidente bicolor, Maurício Ettinger, só confirmou o interesse na renovação do meia Anderson Uchôa. Os demais evitou individualizar caso a caso. "Poucos devem continuar", disse, durante uma entrevista coletiva.

Abaixo, veja a situação dos jogadores frequentemente utilizados na Série C.

Paulo Ricardo - Tem contrato com o clube

Tony - Deve ser desligado. Tem contrato até o final de janeiro.

Micael - Deve ser desligado. Contrato termina em janeiro.

Perema - Clube tem interesse em renovar contrato, mas atleta aguarda proposta de outros clubes.

Bruno Collaço - Teve contrato renovado até o final de 2021.

Wellington Reis - Não ficará para 2021. Cumpre contrato até janeiro.

Uchôa - Negocia renovação. Está em conversas bem avançadas.

PH - Situação indefinida. Seu contrato também encerra em janeiro.

Juninho - Não vai permanecer.

Marlon - Também se despedirá no final do contrato.

Vítor Feijão - Não seguirá para o restante da temporada.

Nicolas - O ídolo bicolor tem contrato até 2022.