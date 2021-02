Paysandu renova com meia-atacante e compra parte dos direitos econômicos do atleta

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (9) a renovação com o meia-atacante Marlon. Autor de cinco gols em 12 partidas na temporada 2020, o jogador vai ficar no Paysandu até 31 de dezembro de 2024. Além disso, o clube também oficializou a compra de parte dos direitos econômicos do atleta e adquiriu 100% dos seus direitos federativos.

O jogador estava emprestado pelo Porto-PE até 30 de junho deste ano para o Paysandu. No entanto, com a transação, o atleta agora pertence ao clube paraense. Isso significa que o Paysandu tem o direito de negociar a qualquer momento o percentual de direitos econômicos do jogador, que é pernambucano e tem 23 anos.

“Muito feliz com essa renovação. Estou aqui há pouco tempo, mas me adaptei rápido ao clube, gostei da cidade e sempre fui muito bem tratado. Estou mais motivado e otimista para buscar o acesso nessa nova temporada”, afirmou Marlon em entrevista para o site oficial do clube.

O time bicolor informou que foi assinado previamente um contrato com o Porto-PE e o atleta obrigando a realizar todos os passos do processo. Se alguém descumprisse o acordo, a multa seria de, no mínimo, R$ 1 milhão.