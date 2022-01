Paysandu: Reforço, atacante revela reação quando descobriu a proposta do clube: 'Fui pego de surpresa'

Um nome surpreendente anunciado pelo Paysandu esta semana foi do jovem atacante Alex Silva. O jogador se destacou na Série B do Campeonato Paraense, atuando pela Caeté, onde marcou cinco gols. O jovem atacante revelou que foi uma surpresa quando recebeu a proposta do Paysandu:

“Fiquei com a cabeça a mil por hora. Não pensei duas vezes em aceitar a proposta boa de um time desse. Fui pego de surpresa, meu empresário me ligou e disse que o Paysandu estava me querendo. Eu não pensei duas vezes e eu aceitei”, contou o jogador.

Revelado pela Desportiva Paraense, Alex Silva já tem alguma rodagem no futebol estadual. O atacante foi vice-campeão da Segundinha este ano e já passou por São Raimundo e Itupiranga, onde marcou dois gols em nove jogos no estadual do ano passado.

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no dia 26 de janeiro, às 20h, contra o Bragantino, na Curuzu.