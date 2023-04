Paysandu faz campanha por silêncio antes da partida contra o Fluminense; entenda

O Paysandu fez um pedido especial para os seus torcedores, uma campanha para os minutos que antecedem o jogo contra o Fluminense nesta terça-feira (25), no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na subida dos jogadores ao gramado, várias crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA) irão acompanhar os atletas.

A diretoria pede que, neste momento, a torcida faça silêncio dada a necessidade desse pequeno grupo de torcedores, que tem como uma das principais características, a hipersensibilidade auditiva. "Durante o jogo do #PSCxFLU crianças autistas entrarão em campo com os nossos atletas e nós vamos fazer desse momento único pra elas. Vamos juntos fazer silêncio até o início da partida", diz o anúncio veiculado nas redes sociais do clube.