Paysandu: profissional deixa o clube para trabalhar em adversário do Remo em 2021 na Série B

Mais um analista de desempenho deixa o Paysandu em dois meses meio. Desta vez foi Lucas Câmara, que trabalhava na base bicolor e foi contratado para trabalhar nas categorias de base do Cruzeiro-MG, que permaneceu na Série B para a temporada 2021. Lucas ficou no total dois anos e dez meses pelo clube.

No final de novembro do ano passado, o também analista de desempenho Henrique Bittencourt deixou o Paysandu para trabalhar no Fortaleza-CE, clube que milita na Série A do Brasileirão.