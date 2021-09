Paysandu: presidente realiza cobrança interna, faz avaliação do elenco e diz: 'não podemos mais falhar'

A goleada para o Ferroviário-CE pela Série C ainda repercute na Curuzu. O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, criticou a postura do time em campo, avaliou a situação na tabela e afirmou que confia no elenco e no acesso à Série B.

Em sua conta no Twitter, Maurício Ettinger citou a péssima partida feita pelo Paysandu e que todos estão cientes do momento crucial da competição.

“Infelizmente tivemos a nossa pior atuação na temporada e todos nós sabemos disso, direção, comissão e atletas. Não podemos mais falhar, estamos na reta mais importante do ano para o clube”, disse.

O mandatário alviceleste afirmou que as cobranças internas são feitas, que confia no elenco, mas pede um pouco mais de atenção, para que os erros ocorridos contra o Ferroviário, não voltem a acontecer diante do Altos-PI.

“Continuamos na vice-liderança e com todas as possibilidades de classificação, mas não podemos mais ter uma atuação tão abaixo. As cobranças internas sempre vão existir, pois confiamos no nosso grupo de trabalho e é esse grupo que vai nos levar para a Série B”, comentou.

Com 24 pontos e na segunda posição do grupo A da Série C, o Paysandu terá dois compromissos para tentar a classificação; O primeiro é contra o Altos-PI, no próximo sábado (18) fora de casa e depois fecha a primeira fase diante do Manaus-AM, em Belém.

“Vamos trabalhar muito forte para conseguir o resultado em Teresina (PI) e alcançar o primeiro objetivo, que é a classificação. Temos uma equipe com totais condições e capacidade para isso”, finalizou.

As duas partidas finais do Bicola na primeira fase da Série C são contra concorrentes diretos. O Altos é o sétimo colocado com 21 pontos, porém, uma vitória do clube piauiense ele ultrapassa o Papão no saldo de gols. Já o Manaus é o atual líder do grupo com 25 pontos, um a mais que o Paysandu.