Paysandu: possível chegada de meia pode marcar reencontro de ex-pupilos de Jorge Jesus

O Paysandu está muito perto de anunciar o meia Bruno César como reforço para a Série C do Brasileiro. O jogador, que atualmente está livre no mercado, caso seja o novo reforço bicolor, pode reencontrar atletas com quem já jogou juntos. São eles o volante Bruno Paulista e o lateral-esquerdo Jefferson.

Atual treinador do Benfica e ex-Flamengo, Jorge Jesus foi campeão da Taça da Liga de Portugal com Bruno César (Alexandre Vidal/Flamengo)

Bruno César, Paulista e Jefferson jogaram juntos no Sporting-POR do técnico Jorge Jesus, campeão da Libertadores e vice do Mundial pelo Flamengo, em 2019. Com JJ, Bruno César foi campeão da Taça da Liga de Portugal na temporada 2017/18 (Paulista e Jefferson estavam emprestados no período).

Agora, os três podem ter este reencontro no Paysandu, com objetivo de levar o clube de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno César pode ser o nome também que o Papão busca há muito tempo para ser o responsável por ser o meia organizador do time.