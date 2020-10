Recém-contratado pelo Paysandu, atacante pode fazer o seu primeiro jogo do mês

O atacante Vitor Feijão, que foi anunciado como reforço para o ataque do Paysandu há duas semanas, ainda não teve a oportunidade de estrear pelo Papão. Tudo porque foi diagnosticado com covid-19, poucos dias depois da sua contratação. Contra o Manaus, pela Série C, o atacante pode ser uma das opções para o técnico João Brigatti.

O atleta falou da ansiedade para sua possivel estreia na Série C pelo Paysandu. “[Estou] feliz por estar sendo relacionado depois de tanto tempo sem jogar uma partida oficial. Mas a minha ansiedade, minha vontade de jogar é muita. Mas vou deixar na mão do treinador e ele sabe o melhor momento de cada um”, afirmou.

O último clube de Vitor Feijão foi o Figueirense, onde ficou até o final de setembro. Desde então, foi colocado em disponibilidade e acertou contrato com o Paysandu. Portanto, pode ser o primeiro jogo do atleta no mês de outubro.

Paysandu e Manaus se enfrentam pela décima terceira rodada do Campeonato da Série C, neste sábado (31), às 19h, no estádio do Mangueirão, em Belém. Acompanhe o Lance a Lance no portal OLiberal.com.