Paysandu pode superar o pior início da história do clube na Série C do Brasileiro

A derrota dentro de casa contra o Botafogo-PB, na segunda rodada da Série C, ligou o alerta no Paysandu. Apesar do torneio ainda estar no início, a atuação abaixo da crítica colocou o time em cheque. Inclusive, o Paysandu corre o risco de ter o pior começo na história da Série C.

O ano do vexame

Em 2007, após o período de ouro vivido no início dos anos 2000, o Paysandu terminou como a terceira pior campanha entre os 64 clubes da Terceirona. Nas três primeiras rodadas, o Papão perdeu para o Imperatriz-MA por 1 a 0, empatou em 3 a 3 com o Ananindeua e perdeu para o Araguaína-TO por 1 a 0.

Vai superar?

Nesta edição, o Paysandu empatou em 1 a 1 com o Tombense-MG fora de casa, perdeu para o Botafogo-PB, em plena Curuzu, por 2 a 0. O Bicola volta a campo no sábado (12), às 19h, contra o Jacuipense-BA, no Pituaçu. Caso perca, a equipe do técnico Vinícius Eutrópio superará no saldo de gols o início desastroso de 2007.

Confira a comparação das três primeiras rodadas de 2007 e 2020

2007

Imperatriz-MA 1x0 Paysandu

Paysandu 3x3 Ananindeua

Araguaína-TO 1x0 Paysandu

2020

Tombense-MG 1x1 Paysandu

Paysandu 0x2 Botafogo-PB

Jacuipense x Paysandu