Paysandu participa da Superliga C de Vôlei Masculino

O Paysandu, único clube do Norte participante da Superliga C Masculina de Vôlei, competição organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei [CBV] que reúne 28 equipes de vários estados.

O Papão está no grupo 4 com sede na cidade de Goiânia (GO), ao lado do Vila Nova-GO, Neurologia Ativa-GO, Caldas EC/Apav Vetor-GO e Força Federal. Os jogos serão realizados no Ginásio Rio Vermelho.

De acordo com o regulamento da competição, o primeiro colocado de cada chave se classifica para a Superliga.

O clube está dando total apoio a equipe na viagem para Goiânia. O torneio, antes tinha patrocínio do CBC [Comitê Brasileiro de Clubes] que decidiu migar para Superliga A.

A delegação bicolor vai sob comando do diretor Jhonny Rodrigues. Técnico é Edilson Junior (Mingau), Luiz Ernesto Castro, assistente técnico. São 14 atletas na comitiva. São eles:

Ricardo Messias, levantador; Fernando Henrique, ponteiro; Tiago Sales, ponteiro; Jefferson Gonçalves, ponteiro; Charles Wothon, ponteiro; Pedro Bonfim, líbero; Henrique Reis, oposto; Adriano Assunção, libero; Marlon Brunning, central; Mauricio Bezerra, ponteiro; Matheus Amorim, central; Ricardo Santos, central; Eliezer Madruga, central; Gabriel Marinho, ponteiro.

Jogos do Paysandu, são:

1ª rodada – Vila Nova-GO x Paysandu- PA – 03/11 – 20h – Ginásio Rio Vermelho

2ª rodada – Caldas EC/Apav Vetor-GO x Paysandu - PA – 04/11 – 18h – Ginásio Rio Vermelho

3ª rodada – Paysandu- PA x Força Federal-DF – 05/11 – 18h – Ginásio Rio Vermelho

4ª rodada – Paysandu- PA x Neurologia Ativa-GO – 06/11 – 18h – Ginásio Rio Vermelho