Paysandu paga 13º e termina o ano com as contas em dia

O Paysandu pagou nesta quarta-feira (29) a segunda parcela do 13º dos funcionários e jogadores do clube. Com isso, o time bicolor termina o ano com todas as contas em dia. A informação foi confirmada por uma fonte. Ainda em novembro, o clube pagou a primeira parcela do 13º, além do salário. Agora, quitou o resto das contas que possuía com os colaboradores, garantindo que o ano de 2021 termine sem dívida.

Com isso, o Paysandu começa a planejar a questão administrativa para 2022. Até o momento, o time bicolor tem 27 jogadores no plantel, sendo 14 novos contratados. A apresentação está marcada para o dia 3 de janeiro, com a viagem para Barcarena, onde será feita a pré-temporada, agendada para o dia 9 de janeiro. O time fica no local até 22 de janeiro.