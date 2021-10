Paysandu: números apontam crescimento do time na Série C sob o comando de Fonseca

O Paysandu se prepara para o jogo contra o Botafogo-PB. A partida de segunda-feira (11), às 20h, na Curuzu, é especial, pois marca o retorno da torcida ao estádio bicolor, após 576 dias. E a volta do público não poderia vir em melhor hora, já que o Papão vive a melhor fase com o técnico Roberto Fonseca no comando.

Em cinco jogos na Curuzu, Fonseca venceu quatro e empatou um (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Aproveitamento

No empate sem gols contra o Criciúma, fora de casa, na estreia do quadrangular de acesso na Série C, Fonseca alcançou os 10 jogos à frente do Paysandu. São cinco vitórias, três empates, duas derrotas e um aproveitamento de 60%. Número superior aos 48% do antecessor, Vinícius Eutrópio, na Terceirona.

Acima disso, o desempenho em casa talvez seja o principal mérito de Roberto Fonseca. Antes da sua chegada, o Paysandu sequer havia vencido na Curuzu. Eram quatro jogos, dois empates e duas derrotas. Com Fonseca, o Papão está invicto: quatro vitórias e um empate. Algo importante para alcançar a pontuação que pode garantir o acesso:

"Quadrangular sempre nos mostrou que nove pontos dá um acesso. Mas temos que fazer um sarrafo de 10 pontos, que vai estar dentro do acesso", disse o técnico bicolor.

Paulo Roberto se tornou peça importante com Roberto Fonseca (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Principal mérito

Quem aproveitou para valorizar este crescimento do Paysandu foi o volante Paulo Roberto. De volta ao time, após se recuperar de uma lesão, justamente no empate com o Criciúma, Paulo opinou sobre o principal mérito de Roberto Fonseca:

"O Roberto teve uma grande sacada. Ele chegou conhecendo muito bem a nossa equipe. Mudou pouca coisa do estilo de jogo que o Vinícius vinha adotando. Acredito que, nessa sacada, a gente conseguiu compreender um pouco mais rápido o que ele queria. No decorrer, ele começou a colocar outros pontos. A gente pega mudança de treinador em que ele chega e muda Deus e o mundo. Mas ele foi muito inteligente nesse quesito. Teve uma mudança gradativa e a gente conseguiu assimilar e adaptar isso o mais rápido possível", argumentou.

Lance a lance

Contra o Botafogo-PB, o Paysandu tem a chance dar sequência ao momento positivo. E com isso, se aproximar do acesso à Série B. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.