Paysandu está perto de anunciar meia que estava no futebol português para a Série C

O Paysandu continua em negociações para reforçar a equipe para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com a apuração da equipe de O Liberal, o alvo da vez é o meia Bruno César. Atualmente está livre no mercado, após rescindir o contrato com o Vasco e está perto de ser anunciado pelo Papão.. O último clube de Bruno foi o Penafiel, da Segunda Liga de Portugal.

Bruno César tem um currículo com passagem por diversos grandes clubes. Revelado pelo Bahia, o jogador se destacou no Santo André, vice-campeão paulista em 2010. As atuações despertaram interesse do Corinthians, onde esteve no mesmo ano e em 2010. Também defendeu o próprio Vasco, Palmeiras, Benfica e Sporting-POR.

Bruno César Zanaki, de 32 anos, é natural do interior paulista: Santa Bárbara d'Oeste. Canhoto e 1,78m de altura, o jogador teve destaque no empréstimo do Vasco ao Penafiel, onde fez cinco gols em 26 partidas.