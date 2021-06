Paysandu: mesmo na seca, Nicolas ainda é o artilheiro do time na temporada

O Paysandu venceu a primeira na Série C do Brasileirão no último fim de semana, mas uma seca ainda prevalece. O atacante Nicolas chegou ao 13° jogo sem marcar. Ainda assim, o jogador ainda é o principal artilheiro bicolor na temporada, ainda que de forma igualada com alguém que já deixou o clube.

Cinco gols

Com cinco gols marcados, Nicolas e Gabriel Barbosa são os maiores goleadores do Paysandu até aqui. É no mínimo curioso que dos dois nomes que mais botaram bola na rede para o Bicola no ano, um já tenha deixado o clube (Gabriel foi emprestado ao Seoul-COR) e o outro esteja em má fase.

Herói no Parazão, o Gabigol da Curuzu precisou de menos minutos para fazer o mesmo número de gols de Nicolas (Thiago Gomes / O Liberal)

Comparação

Aliás, ao comparar os números de Nicolas e Gabriel Barbosa, os questionamentos sobre a pouca utilização do ex-Gabigol da Curuzu, voltam à tona. Isso porque Gabriel precisou de pouco mais de 228 minutos - como se tivesse jogado dois jogos inteiros e mais meio tempo - para fazer os mesmos cinco que Nicolas marcou em mais ou menos 1,700 minutos.

Próximo desafio

Resta saber se Nicolas conseguirá superar o mau momento. A resposta virá no próximo sábado (19), às 17h, contra o Volta Redonda-RJ, na Curuzu, em partida válida pela quarta rodada da Terceirona. O jogo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo.

Confira a lista da artilharia bicolor em 2021

Nicolas - 5 gols

Gabriel Barbosa - 5 gols

Denilson - 3 gols

Igor Goularte - 2 gols

Ratinho - 1 gol

Israel - 1 gol

Jhonnatan - 1 gol

Flávio - 1 gol

Elyéser - 1 gol

Ari Moura - 1 gol

Perema - 1 gol

Bruno Paulista - 1 gol

Marlon - 1 gols

1 gol contra