Paysandu: meio-campista teve excelente aproveitamento em troca de passes; confira outros números

A julgar pelos números na última partida do Paysandu, contra o Jacuipense-BA, não há dúvidas da importância do meio-campo Uchôa na equipe titular.

A reportagem teve acesso ao escalte levantando pela própria comissão técnica, por meio da análise de desempenho. E os números são extremamente satisfatórios: Uchôa acertou 36 dos 39 passes, com 92% de aproveitamento. Além disso, embora tenha 1,81m, portanto não tendo a altura como ponto forte, o atleta ganhou cinco dos sete duelos aéreos, também obtendo 15 recuperações de bola e fazendo 10 interceptações.

Se não bastasse, Uchôa não cometeu faltas, apesar de atuar como um segundo volante, responsável pela marcação dos meias e atacantes adversários.

Em conversa com a reportagem, Uchôa comentou rapidamente sobre a boa fase, evitando exaltá-la e focando nos próximos desafios bicolores. "Fizemos um excelente jogo contra o Jacuipense, agora é pensar no Imperatriz e sabemos que não será um jogo fácil. Temos que entrar concentrados e com o pensamento de que podemos conquistar os três pontos", disse o principal jogador de meio-campo do Papão. "Agora serão quatro jogos decisivos. Só depende da gente".

Uchôa está no Paysandu desde 2019. No total, já completou 60 jogos com a camisa bicolor, marcando três gols, um deles, inclusive, o gol que sacramentou o título do Paysandu no Campeonato Paraense de 2020.

SÉRIE C: Gol de Jacuipense 0 x 1 Paysandu