Paysandu leva troféu do Parazão à Fábrica Esperança

O Conselho Deliberativo do Paysandu levou a taça Estrela do Norte, conquistado no Campeonato de 2021. O troféu foi levado para percorrer as instalações da Associação Polo Produtivo Pará – Fábrica Esperança na última quarta-feira (30). A fábrica promove a reinserção social de egressos do sistema penitenciário e de pessoas que cumprem pena privativa de liberdade no regime aberto, prisão domiciliar ou penas restritivas de direito.

A vice-presidente do Conselho Iêda Almeida e o conselheiro Igor Marques foram recebidos pela diretora de Reinserção Social, Jéssica Pontes. “Ao ingressar no projeto, o egresso é avaliado por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais da área da Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Terapeuta Ocupacional, Sociologia e Jurídica, onde é realizado um atendimento individualizado, resultando em análises técnicas, para que o acolhido seja inserido em atividades pedagógicas em conformidade com o perfil apresentado”, afirmou o funcionamento da casa.