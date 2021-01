Paysandu já vendeu quase 27 mil ingressos virtuais e presidente estipula meta para o Re-Pa

“O jogo do ano”. É assim que o Paysandu encara a partida contra o Remo, no clássico “Rei da Amazônia”, marcada para o domingo (10), às 18h, no Mangueirão, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C. Uma vitória coloca o Papão na Série B e o presidente do clube Maurício Ettinger, estipulou uma meta de ingressos virtuais à torcida para este confronto.

De acordo com Ettinger, o clube já vendeu aproximadamente 27 mil ingressos virtuais desde que iniciou a pandemia pediu a ajuda do torcedor nessa reta final de competição, principalmente na questão de quitação salários. O mandatário bicolor acredita em 8 mil bilhetes comercializados no Re-Pa.

“Quero agradecer à torcida do Paysandu, desde que iniciamos à venda de ingressos virtuais já vendemos quase 27 mil, nossa meta é chegar até o dia do clássico 35 mil ingressos. Essa ajuda é muito importante, está sendo muito bem administrado para pagamento dos jogadores, além de impulsionar o nosso elenco”, disse.

Em postagem no Twitter, o Paysandu informou que faltam exatamente 8.411 ingressos para chegar à marca de 35 mil ingressos comercializados e assim “lotar” o Mangueirão na temporada.

O jogo do ano chegou, Fiel! 🔵⚪️



Ao longo da Série C, já vendemos 26.589 ingressos virtuais. Faltam apenas 8.411 para lotarmos o Mangueirão! Ou, quem sabe, um novo recorde! Bora? Esse vale o teu ingresso! 👊🏽💙



COMPRE AQUI! ➡️ https://t.co/zimFGxowis, Sócio Bicolor e Lojas Lobo. pic.twitter.com/c2l8mucGbH — Paysandu Sport Club (@Paysandu) January 6, 2021

INGRESSOS