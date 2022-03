Paysandu investe no mercado de criptoativos; entenda

O Papão da Curuzu tem investido no ramo de mercado digital e a mais nova aquisição do clube é a parceria com a empresa Faaro, plataforma digital que também oferece aos usuários marketplace exclusivo e serviços especializados para a gestão de coleções, patrimônios e objetos raros, formada por profissionais ligados à história, cultura, tecnologia, esporte, finanças e novos negócios, com o intuito de conhecer profundamente os clientes e desenvolver soluções que os atendam integralmente.

A partir de agora, o Paysandu terá o próprio fan token, um criptoativo digital. Ao adquirir uma unidade, o torcedor tem acesso a diversos recursos, prêmios, sorteios, votação em enquetes, entre outros, estabelecidos pelo clube. A própria Faaro é quem administrará a fan token bicolor. A expectativa dos parceiros é que a comercialização de tokens possa gerar milhões de reais em vendas para o Paysandu. O produto terá opções para as diferentes classes sociais através de serviços integrados.

“O futebol é cada dia mais competitivo e o poder financeiro dos clubes faz a diferença dentro de campo. Precisamos sempre buscar alternativas de receita e seguindo uma tendência mundial também vamos entrar nos mercados de tokens e NFTs. Recebemos algumas propostas e sondagens da empresa que queria fazer os tokens do Paysandu e chegamos a um acordo com a Lunes/Faaro, que farão um trabalho de excelência para o clube”, projetou o presidente bicolor, Mauricio Ettinger.