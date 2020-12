Paysandu inicia preparação para o segundo jogo contra o Londrina e atacante afirma: 'É manter o foco'

O Paysandu se reapresentou na manhã desta segunda-feira (28). Foi o início da preparação para o próximo jogo contra o Londrina-PR, marcado para segunda-feira (4), às 20 horas, no estádio do Café. E coube ao autor do gol da vitória por 3 a 2 no primeiro jogo do Papão contra o Tubarão falar sobre o que esperar do time paraense no próximo confronto.

“Foi um jogo difícil contra o Londrina. Tem que enaltecer a vitória. Mas é um campeonato difícil. Adversário qualificado. Todos jogos são importantes. Agora é manter o foco, procurar melhorar, aproveitar a semana cheia de trabalho, ser positiva e conseguir o resultado (fora de casa) que será muito importante”, afirmou o atacante Mateus Anderson, em coletiva realizado após o treino.

O Papão é o segundo colocado, com seis pontos, no grupo D. Se conseguir um bom resultado fora de casa, vai dar mais um passo para o acesso. Por isso, Mateus ressalta a força do elenco para alcançar o principal objetivo.

“É um grupo ao todo. Time ganha jogo e o grupo ganha campeonato. E o nosso grupo tem mostrado isso aí. E todos têm importância dentro do grupo. Acho que nós temos elenco forte, positivo, que dá resultado, quando não entra e substitui o outro sempre mantém o nível”, disse.

Saúde da esposa

Outro ponto da coletiva foi a saúde da esposa do atacante, Ana Karolina Melo. Após a partida, Mateus Anderson revelou que a esposa estava com covid-19 e precisou de ajuda. O atacante contou que ela está melhor, está em casa tomando a medicação e que estava bem concentrado na partida porque era algo que a esposa queria.

“Ela está melhor. Está se recuperando. Na concentração, eu pensei primeiramente que ela queria que eu fosse para o jogo e também pela oportunidade que ela está dando. E eu faço tudo por ela e pela minha família. Pensei nisso tudo. Pedi concentração e força para Deus, pedi para me dar sabedoria e ajudar os companheiros em campo”, comentou.

Gol na Série C

O atacante bicolor marcou o terceiro gol pelo Paysandu, sendo o primeiro na Série C. Ele revelou que o gol veio em um pensamento rápido e graças a força do time em acreditar até o final.

“Eu contaria que foi uma partida bastante difícil. Sabíamos da importância. Ocorreu tudo no jogo. Aconteceu que fizeram dois a um e veio o pênalti, que não vem a comentar, e veio o empate. Em nenhum momento a gente deixou de acreditar. Lutou até o final. E eu fiquei mais feliz por acertar um chute daquele e sair com o resultado positivo. Foi momento de segundo. Tem que tomar decisão. Tinha muitas outras para tomar. Mas o goleiros dele não estava bem posicionado e fui feliz no chute e ajudei a equipe a sair com o resultado”, revelou o jogador.

O Paysandu volta a treinar nesta terça-feira pela manhã. Depois, faz mais dois treinos em Belém até a viagem para Londrina (PR), que será na sexta-feira à tarde. O time bicolor ainda vai ter dois treinos em Londrina, sábado e domingo.

A partida entre Londrina e Paysandu, válido pela quarta rodada do quadrangular final da Série C, terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.