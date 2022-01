Paysandu: Ingressos da estreia no Parazão deste ano são os mais caros desde 2016

Como informado pela equipe de O Liberal, o Paysandu anunciou os valores dos ingressos para a estreia no Parazão 2022. Para o jogo da próxima quarta-feira (26), às 21h30, contra o Bragantino, na Curuzu, as entradas de arquibancada vão custar R$ 40 e as cadeiras R$ 80. Por sinal, estes preços são os mais caros dos últimos anos, ao contarmos apenas as primeiras partidas do Paysandu no estadual.

A reportagem faz agora um comparativo com os valores das entradas dos últimos Campeonatos Paraenses. Vale lembrar, no ano passado, não houve preço para a estreia contra o Castanhal, já que a presença do público nos estádios ainda estava proibida, por causa da pandemia da covid-19.

Preços

Em 2016, contra o Paragominas, os custos foram os mesmos deste ano de 2022

Para o duelo contra o Castanhal, em 2017, pela abertura do Parazão, as arquibancadas custaram R$ 30 e as cadeiras R$ 50.

Já em 2018, contra o Parauapebas, os mesmo preços foi utilizado.

Em 2019, para o duelo contra o São Francisco, foi feita uma promoção: os bilhetes de arquibancada custariam R$ 25 durante alguns dias e depois subiria para os tradicionais R$ 30. No entanto, a diretoria bicolor reconsiderou e manteve o preço inicial. As cadeiras custaram R$ 50.

Por fim, em 2020, para o duelo contra o Itupiranga, os preços padrões de R$ 30 a arquibancada e R$ 50 para o setor de cadeira voltaram.

Com isso, podemos constatar que, de fato, o preço deste ano de 2022 é o mais caro dos últimos estaduais. Levando em consideração o preço padrão de R$ 30 e R$ 50, praticado em três dos quatro anos analisados, houve um aumento de 33.33% no valor da arquibancada e de 100% no custo das cadeiras.

A cobertura lance a lance da partida entre Paysandu e Bragantino, assim como todo o Parazão, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.