Paysandu homenageia torcedora deficiente visual com seu nome em braile no muro da Curuzu

Uma cena do último Re-Pa emocionou a todos os torcedores do Paysandu. O professor Márcio Magrão, idealizador do Projeto Incluir, narrou todo o jogo para a estudante Alice Soares, de 26 anos. Não foi apenas o gol no último minuto antes do apito final que balançou os corações dos bicolores, mas o momento especial vivido entre professor e aluna, uma torcedora apaixonada pelo clube.

As imagens rapidamente viralizaram e, após realizar o sonho de ir ao estádio em um jogo do Paysandu, especialmente o clássico Re-Pa, Alice agora realiza outro: seu nome está escrito em braile no muro no Curuzu. Uma homenagem especial do clube do coração da moça, agora gravado para a posteridade. Ela, ainda, conheceu os jogadores do clube e o mascote, Lobo Mau, em uma tarde especial.

Alice é aluna do 4º semestre de Psicologia, na Universidade Federal do Pará, e participa do Projeto Incluir do professor Márcio. No dia do Re-Pa, a ansiedade era tão grande que ela acordou ainda de madrugada. "Quando o Paysandu fez o gol, eu narrei, ela chorava de emoção. Foi um dia que marcou a minha vida", disse o professor.