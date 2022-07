Paysandu goleia Cabanos e conquista título paraense feminino sub-20

O Paysandu é o grande campeão do Campeonato Paraense Feminino Sub-20 de 2022. O título veio na tarde desta terça-feira (5), depois de uma vitória sobre o Cabanos por 4 a 0, em partida disputada no Centro da Juventude (Ceju). A conquista bicolor foi alcançada com uma rodada de antecedência.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Além de Paysandu e Cabanos, outras duas equipes disputaram o torneio: Esmac e Terra Alta. As equipes duelaram entre si, em partidas de ida e volta, e o grande campeão foi aquele que mais conquistou pontos.

VEJA MAIS

A trajetória do Papão até o título foi perfeita: cinco partidas disputadas e cinco vitórias. Durante a campanha, as atletas do Lobo marcaram 21 vezes e foram vazadas apenas três, obtendo o maior saldo de gols da competição.

Já campeão, o Paysandu volta a campo na sexta-feira (8), às 9h30, contra o Terra Alta, no Ceju, em Belém. O próximo adversário bicolor é o terceiro colocado do torneio, com seis pontos conquistados em quatro partidas.