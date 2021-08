Paysandu foi o único clube que venceu na rodada pelo grupo A da Série C

O Paysandu venceu o Jacuipense-BA por 2 a 0 pela Série C no último final de semana. A vitória foi importante, pois recolocou o Papão no G-4 da competição, atualmente na vice-liderança, com 19 pontos, mas o triunfo ganha mais importância levando em consideração todos os resultados da rodada do grupo A, já que o Papão foi o único clube que venceu na chave.

A equipe comandada pelo técnico Roberto Fernandes foi a única a conquistar os três pontos, todos os outros jogos do grupo terminaram empatados e fez o clube alviceleste não ser ultrapassado por Tombense-MG e Ferroviário-CE, porém, a luta pelo G-4 está acirrada, pois apenas dois pontos separam o líder Botafogo-PB (20 pontos) do sexto colocado o Ferroviário-CE (18).

O próximo adversário do papão na Série C é o Volta Redonda-RJ, no domingo (22), às 18h, no Rio de Janeiro (RJ). É uma partida de “seis pontos”, pois o Voltaço é concorrente direto pela classificação e atualmente ocupa a quinta colocação com 18 pontos. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLibera.com.

Assista aos gols do Paysandu contra o Jacuipense-BA

Veja os resultados da rodada

Floresta-CE 2 x 2 Manaus-AM

Volta Redonda-RJ 1 x 1 Botafogo-PB

Paysandu 2 x 0 Jacuipense-BA

Altos-PI 0 x 0 Tombense-MG

Santa Cruz-PE 0 x 0 Ferroviário-CE