Paysandu finaliza os preparativos para enfrentar o Jacuipense-BA pela Série C

Na manhã desta quinta-feira (10) o Paysandu realizou o último treino, em Belém, visando a partida contra a Jacuipense-BA no próximo sábado (12), às 19h, no estádio Pituaçu, pela terceira rodada da Série C.

O treino tático foi comandado pelo técnico Vinicius Eutrópio, no estádio da Curuzu. Este foi o último treino em solo paraense, pois a equipe viaja para Salvador às 16h20, com conexão em Brasília-DF, chegando na capital baiana às 23h30.

Dois atletas vão desfalcar a equipe bicolor para este confronto, o volante Jhonnatan e o meia Ruy, sentiram desconforto na região da panturrilha direita e esquerda, consecutivamente, e foram vetados pela departamento médico do Paysandu.

O Papão deve realizar mais um treinamento antes da partida, dessa vez no CT do Vitória-BA, às 15h30 desta sexta-feira (11). O Paysandu deve desembarcar em Belém na segunda-feira (15), às 2h.

Confira a lista dos relacionados:

Alisson, Ari Moura, Bruno Collaço, Bruno Paulista, Danrlei, Denilson, Israel, João Paulo, Marcelo, Marlon, Nicolas, Paulinho, Paulo Ricardo, Patrick, Perema, Ratinho, Robinho e Victor Souza e Yure.