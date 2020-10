Paysandu: executivo confirma saída de atacante, busca reforços e avalia permanência de lateral

O Paysandu ainda mira uma vaga no G-4 da Série C e terá reforços, foi o que adiantou o executivo de futebol do Papão Felipe Albuquerque, durante o programa “Ultimo Lance”, do OLiberal.com e do Sistema Liberal de Rádios. Albuquerque confirmou ainda a saída de atacante Vinícius Leite e comentou sobre a possível despedida do lateral-esquerdo Netynho.

Felipe Albuquerque foi questionado por torcedores durante o programa sobre contratações e afirmou que algumas posições preocupam, porém o clube está no mercado atrás de reforços para essa reta final da Série C.

“Com a chegada do Brigatti o Netynho será reavaliado. O contrato do atleta vai até o dia 10 de novembro, estamos conversando com ele visualizando a possibilidade de permanência. A posição de volante nos preocupa pela rotatividade, pois estamos tendo lesões e casos de covid. No ataque posso antecipar que as beiradas do campo nos preocupa, até por conta da perda do Vinícius Leite, que é um atleta que atuou em mais de 90% das partidas”, disse.

Vinícius Leite vai atuar no Avaí-SC, clube que disputa a Série B do Brasileirão. O jogador possui contrato com o Paysandu até o dia 10 de novembro e vai disputar essas últimas rodadas da Terceirona pelo Bicolor paraense. Juntando as temporadas 2019 e 2020 Vinícius leite atuou até aqui em 62 partidas e marcou nove gols.

LATERAL

Netynho até então não renovou seu vínculo com o clube alviceleste para o restante da Série c e estaria em uma possível lista de jogadores que deixará o clube. O jogador ganhou mais uma chance com chegada de Brigatti, que vai avaliar se fica ou não.