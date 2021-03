Paysandu: Ettinger planejou jogo contra o Carajás na Curuzu, mas valor de R$30 mil inviabilizou

O Paysandu encara o Carajás no domingo (14), pela terceira rodada do Parazão e terá que visitar a Ilha de Outeiro. O jogo é mando do Pica-Pau, porém o Paysandu tentou levar a partida para a Curuzu, mas o valor pedido pela diretoria do Carajás fez o Paysandu recuar. O presidente alviceleste explicou a situação em sua conta no Twitter.

Maurício Ettinger disse que o Papão quis pagar as despesas, custos operacionais da partida, mas o valor de R$30 mil pedido pelo Carajás inviabilizou. Ele ainda afirmou que a quantia irá contribuir para o pagamento dos funcionários.

“Tentamos trazer o jogo para a Curuzu, mas infelizmente não tivemos sucesso. Estávamos dispostos a pagar todas as despesas do jogo, mas não foi suficiente. O adversário, além de todos os custos para realização do jogo, estava nos cobrando 30 mil reais para realizar a transferência. Respeitamos o pedido, mas não estamos dispostos a atender. Vamos jogar onde tivermos de jogar. Vamos buscar superar todos os obstáculos. Esses R$30 mil vão contribuir para pagamento de salário dos funcionários do clube”, escreveu em seu Twitter.