Paysandu estreia no Parazão 2023 contra Itupiranga; veja prováveis times titulares e desfalques

Chegou a hora, Fiel Bicolor! Nesta quinta-feira (9) o Paysandu estreia no Campeonato Paraense de 2023. A partir das 20h, o Bicola encara o Itupiranga, no estádio da Curuzu, em Belém. A promessa para o confronto é de casa cheia, segundo o clube.

Apesar de fazer sua primeira partida no estadual, o Papão entrará em campo contra o Itupiranga para disputar a segunda rodada do torneio. Isso ocorre devido à suspensão do jogo contra o Bragantino, marcado para ocorrer no último domingo (5), na Curuzu, devido ao envolvimento do Tubarão do Caeté no "Caso Paragominas".

Por outro lado, o Itupiranga fará a segunda partida no torneio. Na rodada inaugural, o Crocodilo empatou em 1 a 1, em casa, com a Tuna Luso.

Mesmo sem ter entrado em campo oficialmente, o Paysandu já realizou três jogos durante a pré-temporada, todos amistosos. O primeiro duelo, contra a Seleção de Barcarena, foi vencido pelo Bicola por 2 a 0. No confronto seguinte, diante do São Francisco, houve um empate em 1 a 1. Já no teste final antes do Parazão, o Lobo conheceu a primeira derrota, contra a Tuna Luso, por 1 a 0.

A partida entre Paysandu e Itupiranga terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.

Treino

Na véspera da partida contra o Itupiranga, o Paysandu realizou um treino aberto à imprensa no estádio da Curuzu. Na atividade, os jogadores realizaram o tradicional "rachão" e treinaram jogadas ensaiadas de bola parada.

Os destaques do trabalho foram o meia Fernando Gabriel e Jorge Jimenez. O primeiro era o "dono" das bolas paradas e sempre ficava com as batidas de falta e escanteio. Já o segundo apareceu em diversas oportunidades na área para finalizar, seja com os pés ou de cabeça. Ambos terminaram o treino bastante elogiados pelo técnico Márcio Fernandes.

Lesionados

A lista de lesionados do Paysandu diminuiu nos últimos dias. No momento, o Lobo tem apenas dois jogadores no departamento médico: Eltinho e Ricardinho. O lateral, inclusive, já iniciou trabalho de transição física e deve estar pronto para jogar em breve. Já o meia ainda segue tratando lesão na coxa e deve ficar mais algumas semanas de fora da equipe titular.

Por outro lado, dois jogadores, que estavam lesionados, treinaram normalmente nesta quarta: o meia Alex Matos e o lateral-direito Samuel Santos. O último, inclusive, pode aparecer entre os titulares.

Desfalques do Crocodilo

Para o duelo contra o Paysandu, o Itupiranga já tem um desfalque certo: o atacante Kaique, que foi expulso na partida contra a Tuna Luso. Para a posição, o técnico Wando da Costa pode optar pela escalação de Alex Silva, ex Papão, e Nycolas Maranhão.

Ficha técnica

Paysandu x Itupiranga

2ª rodada do Campeonato Paraense de 2023



Data: 09/02/2023

Hora: 20h

Local: Estádio da Curuzu, em Belém



Arbitragem: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Auxiliares: Bárbara Roberta Costa Loiola e Ederson Brito de Albuquerque.



Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Igor Bosel), Genílson, Naylhor e Juan Tavares; Jorge Jiménez, João Vieira e Fernando Gabriel; Bruno Alves, João Pedro e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.



Itupiranga: Gustavo; Vivico, Charles, Hercules e Wellington Pará; Tácio, Ramon Santos e Lukinha; Alex Silva, Marabá e Fabinho. Técnico: Wando da Costa.