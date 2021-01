Paysandu está escalado para enfrentar o Galvez-AC pelas oitavas da Copa Verde

O Paysandu está escalado para enfrentar o Galvez, às 16 horas desta quinta-feira (28), no Mangueirão, pelas Oitavas de Final da Copa Verde. O time bicolor vem com algumas modificações em relação ao time que jogou contra o Ypiranga, na última rodada do quadrangular final da Série C. Confira:

Prontos para a estreia na Copa Verde! O Papão da Curuzu está escalado! 🔵⚪️#PayxãodoTamanhodaAmazônia #PSCxGAL #CopaVerde2020 pic.twitter.com/XtqTvdsNzC — Paysandu Sport Club (@Paysandu) January 28, 2021

A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.