Paysandu escala Matheus Nogueira e Rossi como titulares contra o América-MG; veja O Papão, lanterna da competição com 21 pontos e sem vencer há oito jogos, aposta na estreia de Márcio Fernandes em seu retorno ao comando técnico O Liberal 13.09.25 15h29 Matheus chegando ao Mangueirão (Paysandu) Paysandu e América-MG já estão prontos para o confronto deste sábado (13), às 16h, no Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B. Em situação delicada na tabela, as duas equipes entram em campo pressionadas por resultados. O Papão, lanterna da competição com 21 pontos e sem vencer há oito jogos, sendo cinco derrotas seguidas, aposta na estreia de Márcio Fernandes em seu retorno ao comando técnico. O time não terá Leandro Vilela, suspenso, além de PK, Pedro Delvalle e Anderson Leite, que deixaram o elenco. O técnico Márcio Fernandes inovou em sua primeira escalação, promovendo o recém-contratado Ramon Vinícius ao onze inicial, além do retorno do goleiro Matheus Nogueira, que havia perdido a posição para Gabriel Mesquita, vetado da partida devido a um incômodo intestinal. Outro que retorna ao time titular após longo tempo fora por lesão é o atacante Rossi, fazendo a trinca com Garcez e Diogo Oliveira no ataque. O América-MG, 17º colocado com 26 pontos, chega embalado por duas partidas sem derrota, mas também seriamente ameaçado pelo rebaixamento, encontrando-se na zona neste momento. A novidade entre os relacionados é o atacante David da Hora, recém-apresentado e que pode estrear durante o jogo. O medalhão Willian Bigode, ou Dubigode, como ele pediu pra ser chamado, é a esperança de gols do Coelho. Escalações confirmadas Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno, Bryan; André Lima, Ramon Vinícius, Marlon; Rossi, Garcez, Diogo Oliveira. Técnico: Márcio Fernandes. América-MG: Gustavo; Júlio César, R. Silva, Lucão, Dalbert; F. Amaral, Kauã Diniz, Fer Elizari; Stênio, Arthur, Willian Dubigode. Técnico: Alberto Valentim. Local e horário: Mangueirão, em Belém — 16h (horário de Brasília). Rodada: 25ª da Série B do Campeonato Brasileiro.