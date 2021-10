Paysandu encerra preparação para jogo contra o Criciúma e deve ter retornos ao time titular

O Paysandu encerrou, na tarde desta sexta-feira (1º) a preparação para a primeira partida do quadrangular de acesso da Série C. O clube paraense fez um treino no estádio da Ressacada, em Florianópolis, casa do Avaí. No domingo (3) a equipe encara o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse.

Para a partida, o Papão não terá nenhum jogador suspenso. Com o final da primeira fase, todos os cartões amarelos foram zerados. Apesar disso, a equipe bicolor deve ter desfalques para o jogo contra o Tigre, que estão no departamento médico.

Ao todo, são três jogadores de fora do primeiro jogo do quadrangular de acesso por lesão. O atacante Tcharlles, com uma fratura na costela; o volante Paulinho, com dores na coxa direita; e o meia-atacante Ruy, com um desconforto na coxa esquerda, não viajaram ao interior catarinense.

Apesar disso, o Papão deverá ter pelo menos três retornos para o jogo de domingo. Leandro Silva deve voltar ao time depois de cumprir suspensão na última partida, contra o Manaus, na Curuzu. Já o volante Paulo Roberto e o atacante Marlon se recuperaram de lesão e também viajaram para Criciúma.

O Paysandu enfrenta o Criciúma a partir das 18h. A partida, inclusive, deve ter a presença de toricida no interior catarinense. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com