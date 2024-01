Paysandu encerra pré-temporada em Barcarena neste sábado (13), com amistoso contra a seleção local

O Paysandu encerra neste sábado a preparação para a estreia no Parazão 2024. Os bicolores enfrentam a seleção de Barcarena, a partir das 9 horas deste sábado (13), no estádio "Barcarenão". Após o duelo, a delegação bicolor retorna a Belém, onde finaliza os trabalhos de olho no Santa Rosa, o primeiro adversário no estadual deste ano. Os ingressos para a partida podem ser adquiridos pelo valor de R$ 10 mais 1 kg de alimento não perecível.

Conforme o cronograma montado pela Comissão Técnica, o Paysandu passou um total de 15 dias no município, concentrando suas atividades no Cabana Clube e no estádio municipal. A partir do dia 20, o Paysandu terá um calendário abarrotado de compromissos, o primeiro sendo o Parazão. O clube disputa ainda em 2024 a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em relação ao elenco, o técnico Hélio dos Anjos vem tendo muito trabalho, sobretudo na questão físicas dos atletas, dada a diferença de trabalho entre alguns dos contratados. Jogadores que disputaram a Série B de 2023 desembarcaram em Belém depois dos novos contratados. Por conta disso, o treinador do bicola precisou mesclar as atividades para equilibrar a condição física do plantel.

Ao todo, o Papão possui 31 jogadores no elenco. Desses atletas, 19 foram contratados, três vieram das categorias de base e 11 tiveram os contratos renovados da última temporada. A principal estrela do mercado de transferências foi o atacante Nicolas, de 33 anos. Ele retorna ao Papão depois de dois anos e meio longe do clube.

Elenco do Paysandu

Goleiros: Diego Silva, Matheus Nogueira, Gabriel Bernard, Cláudio Vitor

Laterais: Edilson, Bryan, Geferson

Zagueiros: Wanderson, Lucas Maia, Paulão (lesionado, mas faz parte do elenco bicolor), Naylhor, Carlão

Volantes: Netinho, João Vieira, Val Soares, Gabriel Bispo

Meias: Biel, Robinho, Juninho, Esli García

Atacantes: Jean Dias, Roger, Leandro, Edinho, Vinícius Leite, Hyuri, Nicolas, Ruan Ribeiro