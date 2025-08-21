Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu encara jogo decisivo contra o Operário para reagir na Série B

Vice-lanterna, Papão soma duas derrotas seguidas e precisa da vitória em casa para afastar o risco de rebaixamento

O Liberal
fonte

Marlon pode retornar ao time titular contra o Operário-PR. (Matheus Vieira/Paysandu)

O Paysandu volta a campo neste domingo (24), às 16h, na Curuzu, para enfrentar o Operário-PR pela 23ª rodada da Série B. Vice-lanterna da competição, com 21 pontos, o Papão precisa reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas que aumentaram a pressão sobre a equipe e acenderam o alerta do risco de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Para este duelo, o técnico Claudinei Oliveira deve montar uma onzena diferente da escalada contra a Chapecoense. Aliás, no aspecto titulares, o treinador bicolor ainda não repetiu uma escalação desde que assumiu o comando do time, 11 rodadas atrás. Nesse cenário, o atacante Marlon surge novamente como opção ofensiva. 

Em entrevista pós-treino nesta quinta-feira (21), o jogador destacou a necessidade do time corrigir erros recentes, como o fato de largar atrás no placar em casa. “A gente tem batido nessa tecla, temos saído atrás praticamente em todos os últimos jogos, e sabemos que aqui dentro da Curuzu é muito difícil reverter. Precisamos começar vencendo e segurar o placar para conseguir a vitória novamente”, afirmou.

VEJA MAIS

image CBF ouve sugestões e promete apresentar modelo de fair play financeiro em novembro

image Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto
Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu

image Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente'
O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu.

O Operário chega ao confronto na 12ª posição, com 27 pontos, e busca se consolidar no meio da tabela. Para o Paysandu, no entanto, a diferença de seis pontos amplia a urgência de um resultado positivo, principalmente em casa. “Vai ser difícil pra gente, mas muito mais difícil pra eles. Estamos mais acostumados com o clima e temos que usar isso como vantagem para buscar a vitória”, disse.

Apesar da sequência de duas derrotas seguidas, o atacante mantém a confiança na recuperação da equipe, lembrando da série de nove jogos de invencibilidade que o time alcançou recentemente. “Cada um tem que dar um pouco a mais. Estamos nos cobrando e sendo cobrados. Não é porque tivemos duas derrotas que está tudo errado. É retomar o que fizemos antes, e com a ajuda do nosso torcedor, vamos conseguir”, completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

série b 2025

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Paysandu encara jogo decisivo contra o Operário para reagir na Série B

Vice-lanterna, Papão soma duas derrotas seguidas e precisa da vitória em casa para afastar o risco de rebaixamento

21.08.25 16h47

SÉRIE B

Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário

Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário

21.08.25 15h59

Futebol

Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu

21.08.25 11h42

SÉRIE B

Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente'

O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu.

20.08.25 20h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira

21.08.25 7h00

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

'Confusão no Estádio'

Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina

A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada

21.08.25 9h48

Destaque

Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil

20.08.25 11h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda