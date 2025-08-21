Paysandu encara jogo decisivo contra o Operário para reagir na Série B Vice-lanterna, Papão soma duas derrotas seguidas e precisa da vitória em casa para afastar o risco de rebaixamento O Liberal 21.08.25 16h47 Marlon pode retornar ao time titular contra o Operário-PR. (Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu volta a campo neste domingo (24), às 16h, na Curuzu, para enfrentar o Operário-PR pela 23ª rodada da Série B. Vice-lanterna da competição, com 21 pontos, o Papão precisa reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas que aumentaram a pressão sobre a equipe e acenderam o alerta do risco de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para este duelo, o técnico Claudinei Oliveira deve montar uma onzena diferente da escalada contra a Chapecoense. Aliás, no aspecto titulares, o treinador bicolor ainda não repetiu uma escalação desde que assumiu o comando do time, 11 rodadas atrás. Nesse cenário, o atacante Marlon surge novamente como opção ofensiva. Em entrevista pós-treino nesta quinta-feira (21), o jogador destacou a necessidade do time corrigir erros recentes, como o fato de largar atrás no placar em casa. “A gente tem batido nessa tecla, temos saído atrás praticamente em todos os últimos jogos, e sabemos que aqui dentro da Curuzu é muito difícil reverter. Precisamos começar vencendo e segurar o placar para conseguir a vitória novamente”, afirmou. VEJA MAIS CBF ouve sugestões e promete apresentar modelo de fair play financeiro em novembro Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu Thiago Heleno diz que Paysandu precisa dar mais que 100% para sair da zona: 'Não é suficiente' O zagueiro diz estar apto para concorrer à titularidade e deixa a decisão nas mãos de Claudinei. O próximo desafio do Paysandu será diante do Operário, às 16h, na Curuzu. O Operário chega ao confronto na 12ª posição, com 27 pontos, e busca se consolidar no meio da tabela. Para o Paysandu, no entanto, a diferença de seis pontos amplia a urgência de um resultado positivo, principalmente em casa. “Vai ser difícil pra gente, mas muito mais difícil pra eles. Estamos mais acostumados com o clima e temos que usar isso como vantagem para buscar a vitória”, disse. Apesar da sequência de duas derrotas seguidas, o atacante mantém a confiança na recuperação da equipe, lembrando da série de nove jogos de invencibilidade que o time alcançou recentemente. "Cada um tem que dar um pouco a mais. Estamos nos cobrando e sendo cobrados. Não é porque tivemos duas derrotas que está tudo errado. É retomar o que fizemos antes, e com a ajuda do nosso torcedor, vamos conseguir", completou. 