Paysandu empata com o Vila Nova pela Série C e aumenta seca de vitórias para quatro jogos

Na busca pela recuperação na Série C, o Paysandu empatou com o Vila Nova na noite deste domingo (18), no Estádio do Mangueirão. Em jogo válido pela 11ª rodada rodada, o Papão não conseguiu o triunfo e pode até terminar a rodada a uma posição da zona de rebaixamento do grupo A. Ao longo da semana, o discurso do Bicola foi de ainda sonhar com o acesso. Mas o time do técnico Matheus Costa (que ainda não venceu como treinador do Bicola) não teve sucesso e até viu o adversário ter as melhores chances.

O Paysandu, que aumentou a seca de vitórias para quatro jogos, volta à campo no próximo sábado (24), fora de casa, contra o Treze-PB. O jogo começa às 17h, direto de Campina Grande (PB), no Estádio Amigão, e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Já o Vila Nova encara o Ferroviário, em casa, no Estádio OBA, em Goiânia, Goiás. Ambos os duelos são pela 12ª rodada da competição.

O Papão veio com mudanças em relação à derrota para o Santa Cruz por 2 a 1, no Arruda, na semana passada: criticado pela torcida, o goleiro Gabriel Leite deu lugar ao jovem Paulo Ricardo, que fez sua estreia na Série C. O capitão Micael entrou na vaga de Wesley Matos na zaga. O volante PH substituiu o jogador da mesma posição Serginho e Alex Maranhão foi sacado para a entrada do meia Juninho.

Primeiro tempo

O Paysandu começou a partida com domínio da posse de bola, mas sem sucesso. A construção de jogo desde o campo de defesa era muito lento, com isso, facilitava a marcação do Vila, que foi muito eficaz durante o confronto e tirou os atacantes Uilliam Barros e Nicolas de situações de perigo. O time até conseguia chegar no ataque, porém, não amedrontava o rival.

Estratégia diferente

Sem sucesso ao propor o jogo, o técnico Matheus Costa resolveu dar a bola para o Vila Nova e partir para a frente com velocidade. Logo depois, a mudança mostrou ter sido correta, já que aos 31 minutos, veio o melhor lance do Paysandu na partida. Vinícius Leite puxou contra-ataque pelo lado esquerdo do ataque bicolor. O meia-atacante achou o lateral Bruno Collaço, que chutou e o goleiro do Vila Nova, Fabrício, espalmou a bola e ao mesmo tempo tirou Uilliam Barros da jogada, que chegava para concluir.

Quando o Papão perdia a bola, o Vila Nova também conseguia criar perigo em velocidade. Apesar de ambas as equipes até terem feito um primeiro tempo entretido, nenhuma das equipes conseguiu chegar de forma mais intensa ou criar chances tão claras de gol. Graças a isso, o primeiro tempo terminou zerado no placar. Vinícius Leite foi o destaque bicolor na etapa inicial.

Segundo tempo

O segundo tempo começou e o Vila Nova assustou logo no início. Micael errou o corte e a bola sobrou para o cruzamento pela esquerda. Rodrigo Alves cabeceou e a bola foi para fora. Porém, apesar disso, o Papão esteve em cima e marcando o Vila desde o campo de ataque.

Adversário criou perigo

O Vila Nova não dormiu e antes dos 10 minutos, Paulo Ricardo foi obrigado a trabalhar após boa trama do time goiano logo na entrada da área alviceleste. O Paysandu ainda tentava chegar à frente, muito graças à Juninho, que esteve mais participativo no segundo tempo. Ainda assim, foi o Vila que perigou mais. Tanto que Celsinho partiu em velocidade na direita e rolou da linha de fundo para Alan Mineiro. Na entrada da área, o jogador chutou para fora em nem criou perigo ao goleiro Paulo Ricardo.

Aos 26, o novo titular do gol bicolor não pode fazer nada quando Francis chutou firme do lado direito da área. A bola explodiu na trave. No lance seguinte, em uma bola rifada de Tony, a bola pegou um efeito estranho, foi para dentro da área do Paysandu e Renan bateu e Paulo Ricardo defendeu.

Com a entrada de Bessa e Mateus Anderson - no lugar de Juninho e Uilliam Barros - , a equipe bicolor passou para o 4-4-2 e tentou muitas jogadas pelas laterais do campo e apostar na bola aérea para Nicolas. E foi assim que, finalmente, o Paysandu voltou a ter uma chance (e só depois dos 30 minutos). Bessa cruzou e Nicolas conseguiu cabecear para o gol. No entanto, Fabrício segurou firme. O jogo continuou brigado, mas não teve jeito: o 0 a 0 persistiu no placar.

Ficha Técnica

Paysandu x Vila Nova

11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C

Local: Mangueirão

Horário: 18h

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Herman Brumel Vani (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

Cartões amarelos: Juninho e Nicolas (PAY); Dudu e Pablo ( VIL)

Gols:

Times

Paysandu - Paulo Ricardo, Tony, Perema, Micael e Bruno Collaço; Wellington Reis, PH (Alex Maranhão) e Juninho (Elielton); Vinícius Leite, Nicolas e Uilliam Barros (Erik Bessa). Treinador: Matheus Costa

Vila Nova - Fabrício, Celsinho (Jhon Lennon), Adalberto, Rafael Donato e Mário Henrique; Dudu (Pedro Bambu), Pablo e Emanuel Biancucchi (Alan Mineiro); Rodrigo Alves (Caíque), Talles (Francis) e Henan. Treinador: Bolívar