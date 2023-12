Paysandu tem o sexto melhor aproveitamento como mandante no Brasileirão de pontos corridos

O Paysandu é o sexto time do país com melhor aproveitamento como mandante em partidas do Campeonato Brasileiro desde o início da era dos pontos corrigos. O levantamento, feito peto pelo perfil Futebol em Números, foi divulgado na última sexta-feira (29) pela página oficial do Brasileirão no Twitter.

De acordo com a relação, o Paysandu teve 60,2% de aproveitamento como mandante desde 2003. Apesar de estar na sexta posição, o índice alcançado pelo Papão é muito similar ao do Atlético-MG, líder do ranking, com 63%. Completam o top-3 o Athletico-PR (61,3%) e o Palmeiras-SP (60,9%).

Além disso, o Paysandu é o único time da lista que não está presente, atualmente, na Primeira Divisão do Futebol Brasileiro. Em 2023, o Papão disputou a Série C, mas conquistou o acesso à Série B no final da temporada.