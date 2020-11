Paysandu divulga venda de mais de oito mil ingressos virtuais para jogo decisivo na Série C

Por meio do Twitter oficial do clube, o Paysandu apresentou a nova parcial da venda de ingressos virtuais para o jogo desta noite (27), às 20h, no Mangueirão, contra o Botafogo-PB. Segundo o Papão, já foram comercializados 8.097 mil entradas para a partida.

Desde terça-feira (24), o Paysandu disponibilizou 35 mil ingressos virtuais, que estão à venda na Curuzu e na Sede Social. Além de se aproximar dos torcedores, a ação de marketing também visa criar mais uma fonte de renda para o clube, em meio à pandemia do novo coronavírus.