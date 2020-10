Paysandu divulga imagens dos bastidores do primeiro treino de Brigatti na Curuzu

O técnico João Brigatti comandou ontem o seu primeiro treino com o elenco do Paysandu. O comandante foi apresentado aos jogadores, muitos deles já conhecidos do treinador, que fez um trabalho no gramado do estádio da Curuzu.

Brigatti chegou para a sua terceira passagem pelo Paysandu, a primeira foi com Mazola Júnior, quando era auxiliar do treinador, a segunda foi em 2018/2019 e volta ao Papão em 2020 para tentar buscar a classificação à segunda fase da Terceirona.