Paysandu divulga imagens dos bastidores do empate contra o Manaus-AM pela Série C

O Paysandu empatou em 1 a 1 com o Manaus-AM, no último sábado no Mangueirão em Belém. O Papão tropeçou e perdeu a chance de entrar no G-4 da Série C, porém o clube alviceleste ainda está há dois pontos do grupo que passa para a próxima fase. O Bicola divulgou imagens dos bastidores do empate.

