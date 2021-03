Paysandu: de olho na cota de meio milhão, atacante Nicolas prioriza a Copa do Brasil

O Paysandu faz sua estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), às 15h30, contra o Madureira-RJ, fora de casa. O Papão joga pelo empate para avançar na competição e abocanhar mais de R$500 mil em cota. O atacante Nicolas, artilheiro do clube nas duas últimas temporadas falou do ambiente bicolor para a partida.

O jogador alviceleste sabe que chegou a hora de “mudar o chip” do Parazão e encarar um adversário que disputa um dos principais estaduais do Brasil, que é o Carioca. Nicolas sabe das dificuldades, mas confia em uma classificação.

Sabemos da importância do Parazão e Copa do Brasil, mas neste momento a Copa do Brasil entra com uma visibilidade um pouco maior por ser um campeonato nacional, além de ser importante financeiramente para o clube. Precisamos virar a chave, pois esperamos seguir o mais longe possível na competição, para isso precisamos fazer um grande jogo”, disse.

NOVO ELENCO

Indo para a sua terceira temporada vestindo a camisa bicolor, Nicolas possui status de ídolo da torcida e tenta repassar aos novos jogadores do elenco a importância de se jogar no Paysandu.

“Estamos nos conhecendo, os atletas chegaram com uma disposição grande, acolhemos eles da melhor forma, para que eles possam se adaptar rápido. Todos jogadores competentes e a diretoria tem acertado nas contratações”, falou.

CONFIANÇA

Com dois gols na atual temporada, Nicolas já desponta novamente como candidato á artilheiro em 2021. O jogador que possui contrato com o Papão e que recebeu propostas para deixar o clube, se mostra confiante e feio na cara do gol.

“Sempre tive confiança, sempre trabalhei muito, a camisa do Paysandu me deixa muito à vontade, tive duas chances, marquei nos dois jogos e isso no início de temporada qualquer atacante gostaria de ter”, comentou.

OUTROS ADVERSÁRIOS

Além do Madureira, o Papão vai encarar o pouco entrosamento, calor forte do Rio de Janeiro (RJ), além do pouco tempo de preparação física.

“São adversidades que temos enfrentar, não existe jogo fácil tanto no estadual quanto na Copa do Brasil, temos o nosso trabalho, estamos evoluindo. Temos uma base, a equipe está se formando e estamos buscando o entrosamento o mais rápido possível”, finalizou.

Madureira x Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 15h30, no estádio Aniceto Moscoso, pela primeira fase da Copa do Brasil 2021. O Papão joga pelo empate para avançar na competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.