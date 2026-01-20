Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu conquista título da Liga Pará Sub-09

Bicola vence a Tuna Luso por 1 a 0 e garante vaga no Campeonato Norte-Nordeste

O Liberal
fonte

A garotada bicolor foi campeã da Liga Pará Sub-9. (Divulgação)

O Paysandu conquistou, no último domingo (18/01/2026), o título da Liga Pará Sub-09. A equipe bicolor venceu a Tuna Luso por 1 a 0, em partida disputada no Estádio da UFRA.

O gol do título foi marcado por Bento Malan, com assistência de Luiz Miguel. Com a conquista, o Paysandu garantiu vaga no Campeonato Norte-Nordeste, que será realizado no mês de julho, em Recife (PE).

A equipe foi comandada pelos profissionais Marco Rícino, Renã Ataíde, Igor Saldanha, Luan Costa e Yan Olin, e contou com os atletas José Pedro, Kauã, Heitor Cunha, Luiz Miguel, Murilo, Bento, Andriel, Heitor Monteiro, Luccas, Arthur Miguel, João, Lucca, Enzo e Nicolas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futsal

liga pará

paysandu

tuna luso

esporte paraense

jornal amazônia

futsal
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futsal

Paysandu conquista título da Liga Pará Sub-09

Bicola vence a Tuna Luso por 1 a 0 e garante vaga no Campeonato Norte-Nordeste

20.01.26 16h25

futebol

Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira

Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente

20.01.26 12h34

futebol

Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão

Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu

20.01.26 10h48

GOLEADOR

Ítalo assume missão de ser o homem gol do Paysandu em 2026: 'Fui contratado pra isso'

Centro-avante apresentado oficialmente não foge da responsabilidade, vê evolução do time e projeta início do Parazão na Curuzu

19.01.26 19h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Viral

Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo

Reação da torcedora viralizou nas redes sociais

20.01.26 11h43

futebol

Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente

Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento

20.01.26 11h14

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira

20.01.26 7h00

LEÃO

Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A

Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro

19.01.26 20h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda