Paysandu conquista título da Liga Pará Sub-09 Bicola vence a Tuna Luso por 1 a 0 e garante vaga no Campeonato Norte-Nordeste O Liberal 20.01.26 16h25 A garotada bicolor foi campeã da Liga Pará Sub-9. (Divulgação) O Paysandu conquistou, no último domingo (18/01/2026), o título da Liga Pará Sub-09. A equipe bicolor venceu a Tuna Luso por 1 a 0, em partida disputada no Estádio da UFRA. O gol do título foi marcado por Bento Malan, com assistência de Luiz Miguel. Com a conquista, o Paysandu garantiu vaga no Campeonato Norte-Nordeste, que será realizado no mês de julho, em Recife (PE). A equipe foi comandada pelos profissionais Marco Rícino, Renã Ataíde, Igor Saldanha, Luan Costa e Yan Olin, e contou com os atletas José Pedro, Kauã, Heitor Cunha, Luiz Miguel, Murilo, Bento, Andriel, Heitor Monteiro, Luccas, Arthur Miguel, João, Lucca, Enzo e Nicolas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futsal liga pará paysandu tuna luso esporte paraense jornal amazônia futsal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futsal Paysandu conquista título da Liga Pará Sub-09 Bicola vence a Tuna Luso por 1 a 0 e garante vaga no Campeonato Norte-Nordeste 20.01.26 16h25 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 futebol Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu 20.01.26 10h48 GOLEADOR Ítalo assume missão de ser o homem gol do Paysandu em 2026: 'Fui contratado pra isso' Centro-avante apresentado oficialmente não foge da responsabilidade, vê evolução do time e projeta início do Parazão na Curuzu 19.01.26 19h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45